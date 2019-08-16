السيد نصر الله: لو انتصر المحور الاخر كيف كان سيتصرف البعض في لبنان مع حزب الله وحركة امل والقوى الوطنية وقوى 8 آذار؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 20:45

السيد نصر الله: لو انتصر المحور الاخر كيف كان سيتصرف البعض في لبنان مع حزب الله وحركة امل والقوى الوطنية وقوى 8 آذار؟

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
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