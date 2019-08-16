السيد نصر الله: نحن في الداخل اللبناني لا نتصرف من موقع المنتصر ومن موقع فائض القوة نحن في الداخل نريد ان يحضر ويتعاون الجميع ولم نكن نوافق على الغاء وشطب احد – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 16 2019 - 20:45

السيد نصر الله: نحن في الداخل اللبناني لا نتصرف من موقع المنتصر ومن موقع فائض القوة نحن في الداخل نريد ان يحضر ويتعاون الجميع ولم نكن نوافق على الغاء وشطب احد

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
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