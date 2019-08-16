السيد نصر الله: اللافت في مناطق الجنوب حالة العمران الكبيرة التي تتم بعرق وجهد الناس واموال المغتربين الذين تشن عليهم اميركا واسرائيل حرب بلا هوادة في كل العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 17:51

السيد نصر الله: اللافت في مناطق الجنوب حالة العمران الكبيرة التي تتم بعرق وجهد الناس واموال المغتربين الذين تشن عليهم اميركا واسرائيل حرب بلا هوادة في كل العالم

منذ 8 mins 16 August، 2019
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