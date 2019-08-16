السيد نصر الله: كل مناطق جنوب لبنان كانت خلال الايام الماضية عامرة بأهلها بكل امن وطمأنينة بدون اي قلق او خوف من عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 17:51
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السيد نصر الله: كل مناطق جنوب لبنان كانت خلال الايام الماضية عامرة بأهلها بكل امن وطمأنينة بدون اي قلق او خوف من عدوان
منذ 10 mins
16 August، 2019
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