السيد نصر الله: كل مناطق جنوب لبنان كانت خلال الايام الماضية عامرة بأهلها بكل امن وطمأنينة بدون اي قلق او خوف من عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 17:51

السيد نصر الله: كل مناطق جنوب لبنان كانت خلال الايام الماضية عامرة بأهلها بكل امن وطمأنينة بدون اي قلق او خوف من عدوان

منذ 10 mins 16 August، 2019
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