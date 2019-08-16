بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الانتصار الكبير “نصر وكرامة” الذي يقام بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على العدو الاسرائيلي في العام 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 17:51

بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الانتصار الكبير “نصر وكرامة” الذي يقام بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على العدو الاسرائيلي في العام 2006

منذ 14 mins 16 August، 2019
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