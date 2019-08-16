فيديو جديد لعملية الدهس جنوب الضفة الغربية

استشهد الشاب الفلسطيني علاء الهريمي (26 عامًا)، وأصيب مستوطنان بجراح خطيرة جراء عملية دهس، بعد ظهر اليوم الجمعة، في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت تقارير صهيونية إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على سائق السيارة، التي حملت لوحة أرقام صفراء، إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاده.

وأعلن جيش الاحتلال أن هذه عملية دهس. وأغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل لمدينة بيت لحم.

الشهيد من بيت لحم

والشهيد هو علاء الهريمي من مدينة بيت لحم، ويبلغ من العمر 26 عامًا، واعتقل بين عامي 2014 و2015، على خلفيّة تصاعد عمليات الطعن، والسيارة التي استخدمها تحمل لوحات صفراء، قال الاحتلال الإسرائيليّ إنها مسروقة.

وبحسب موقع “واينت”، فإن العمليّة جاءت بإلهام من “العمليات الأخيرة في المنطقة والقدس وبتأثير من عيد الأضحى”.

وذكرت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن هناك تقارير تتحدث عن اختفاء فتاة بعد عملية الدهس، وتواجدت في المكان قبل الدهس، ويرجح أنها فرت من المكان. وتجري عمليات بحث عنها في هذه الأثناء.

المصدر: عرب 48