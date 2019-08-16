النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

و ارتفع خام برنت اثنين بالمئة إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1 بالمئة يوم الخميس وثلاثة بالمئة في اليوم السابق.

وزاد الخام الأمريكي أيضا اثنين بالمئة إلى 55.60 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة و3.3 بالمئة يوم الأربعاء.

كما ارتفعت أسواق الأسهم يوم الجمعة مع تنامي توقعات بإقدام بنوك مركزية على تقديم المزيد من التحفيز مما طغى على أثر المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

لكن من المرجح ألا تزيد المكاسب بعد صدور بيانات هذا الأسبوع شملت انخفاضا مفاجئا لنمو الإنتاج الصناعي في الصين لأدنى مستوى في 17 عاما، بجانب هبوط للصادرات دفع اقتصاد ألمانيا صوب الانكماش في الربع الثاني.

المصدر: رويترز