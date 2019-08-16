أوبك تخفض توقعاتها بشأن نمو عروض إمدادات النفط من دول خارج المنظمة

أعلنت منظمة أوبك في تقريرها الشهري خفض توقعاتها لعروض إمدادات النفط من دول خارج المنظمة في عام 2019 بمقدار 72 ألف برميل يوميا، ليبلغ 1.97 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الانخفاض 50 ألف برميل يوميا في عام 2020 ليصل العرض إلى 2.39 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/أغسطس “السبب الرئيسي لمراجعة التوقعات هو انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وتايلاند والنرويج في النصف الأول من عام 2019 ، والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع الإنتاج في كندا في الربع الثاني من عام 2019”.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي المعروض خارج أوبك في عام 2019 إلى 64.39 مليون برميل يوميًا

المصدر: سبوتنيك