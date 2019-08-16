ميشال موسى: للضغط على الكيان الصهيوني لتسليم خرائط الألغام والمفخخات التي لوث بها أرضنا

أسف رئيس “لجنة حقوق الانسان” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى “لإستشهاد الطفل علي معتوق في بلدة تول الجنوبية بقنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي، عشية الذكرى الثالثة عشرة لانتصار الارادة اللبنانية المقاومة على آلة الحرب الاسرائيلية”، واعتبر أن “الموت المفخخ الذي زرعه العدو في أرضنا، يذكرنا دائما بهمجيته وتنصله من كل المواثيق والشرائع الانسانية الدولية”.

وشدد موسى الجمعة على أن “المجتمع الدولي مطالب مجددا بممارسة أقصى الضغوط على الكيان الصهيوني، من أجل تسليم خرائط الألغام والمفخخات التي لوث بها أرضنا”، وتابع “كما أن الحكومة اللبنانية مدعوة أيضا الى بذل جهود حثيثة في هذا الشأن، بغية رفع مساهمة المجتمع الدولي في حملة إزالة المفخخات، ودفعه الى مطالبة إسرائيل بتسليم خرائط الموت المتربص بالمواطنين اللبنانيين منذ عدوان تموز 2006 وما سبقه من اعتداءات”.

واعتبر موسى أن “تزامن هذه المأساة مع ذكرى انتصار الارادة اللبنانية على مخططات العدو وعدوانه، يستدعي منا جميعا تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الأهداف الاسرائيلية المبيتة، عبر دعم الجيش والمقاومة، حفاظا على شعبنا وأرضنا وثرواتنا الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام