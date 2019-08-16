مراسل المنار: عملية دهس قرب مفرق غوش عتصيون بالضفة ووقوع 3 اصابات احداها خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 14:35

مراسل المنار: عملية دهس قرب مفرق غوش عتصيون بالضفة ووقوع 3 اصابات احداها خطرة

منذ 28 mins 16 August، 2019
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