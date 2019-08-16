مراسل المنار: عملية دهس قرب مفرق غوش عتصيون بالضفة ووقوع 3 اصابات احداها خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 14:35
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إعلام العدو: إصابتان خطيرتان في عملية دهس في غوش عتصيون بالضفة الغربية وإطلاق النار على المنفذ
الرئيس ميشال عون من بيت الدين: بعد جلسة الحكومة هناك ورقة اقتصادية يجب أن تنفذ وإذا لم تنفذ فهذا يعني أنه لا حكم
الرئيس عون عن ذكرى انتصار تموز: إذا تكرّرت الحرب علينا نكرر الانتصار
الرئيس عون عن حادث قبرشمون: الجروح ختمت بين الأطراف بشكل سليم وتبقى الآثار لكنها ستختم بشكل جيد
رئيس الحكومة سعد الحريري يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن: ننتظر الوصول لقرار نهائي بشأن مفاوضات الحدود وسيدر
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهدف معاد وتدمره قبل وصوله إلى هدفه في منطقة مصياف بريف حماة
رئيس وزراء جبل طارق: يمكن السماح للناقلة الإيرانية المحتجزة بالمغادرة اليوم أو غداً
مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية: ناقلة "غرايس1" سترفع علم إيران بدلاً من بنما وتحمل اسم "آدريان دريا"
رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي: تحرير الناقلة "غرايس1" انتصار دبلوماسي للجمهورية الإسلامية
الخارجية الإيرانية: لم نتعهد بأي شيء مقابل الإفراج عن ناقلة النفط وهم يريدون حفظ ماء وجههم بالقول إنّنا قدمنا تعهدات
الخارجية الإيرانية: الوزير محمد جواد ظريف يتجه غداً للكويت للقاء نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح
العراق: شرطة ديالى تعلن إكمال خطة تحصين قرى مياح في حوض إمام ويس شمال شرق بعقوبة لدرء مخاطر الإرهاب عنها
قوات الحشد الشعبي تحبط محاولة تسلل مجموعة من "داعش" إلى قرية دكه بين ناحيتي جلولاء وكلار شمال شرق ديالى
المجلس الانتقالي الجنوبي: لم نبلغ بزيارة وفد سعودي إلى عدن والأوضاع على حالها ولن ننسحب من أي مواقع سيطرنا عليها
الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للهجمات على المطارات التي يستخدمها المدنيون غرب ليبيا
وزارة الصحة السودانية: 46 شخصاً قضوا خلال أسبوعين نتيجة السيول والفيضانات
الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين
الشرطة الهندية تعلن تخفيف بعض القيود على الحركة في كشمير
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أنّ المحادثات التجارية المقررة في أيلول/سبتمبر مع الصين لا تزال قائمة
ترامب يعرب عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد بريكست ويشير إلى اتفاق رائع قيد التحضير بين واشنطن ولندن
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين باتجاه بحر اليابان ونحن نراقب الوضع
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
مراسل المنار: عملية دهس قرب مفرق غوش عتصيون بالضفة ووقوع 3 اصابات احداها خطرة
منذ 28 mins
16 August، 2019
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