رئيس وزراء جبل طارق: بإمكان ناقلة النفط الإيرانية المغادرة حين تكون جاهزة لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 10:54

رئيس وزراء جبل طارق: بإمكان ناقلة النفط الإيرانية المغادرة حين تكون جاهزة لذلك

منذ 5 mins 16 August، 2019
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