الخارجية الايرانية: لم نتعهد بأي شيء مقابل الافراج عن ناقلة النفط الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 10:54
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الخارجية الايرانية: لم نتعهد بأي شيء مقابل الافراج عن ناقلة النفط الايرانية
منذ 16 mins
16 August، 2019
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