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August 16 2019 - 10:54

ظريف: اميركا فشلت في قرصنتها البحرية في جبل طارق

منذ 34 mins 16 August، 2019
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة على موقع تويتر اشار فيها الى فشل امريكا في تحقيق اهدافها من خلال الارهاب الاقتصادي .

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علق في تغريدة له في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي  على افراج سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الايرانية غريس ١ قائلا: ” أميركا حاولت سرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال “الإرهاب الاقتصادي” .

وتابع قائلا :  الافراج عن ناقلة النفط الايراني في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الاميركية.

المصدر: مهر

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