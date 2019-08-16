ظريف: اميركا فشلت في قرصنتها البحرية في جبل طارق

نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة على موقع تويتر اشار فيها الى فشل امريكا في تحقيق اهدافها من خلال الارهاب الاقتصادي .

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علق في تغريدة له في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي على افراج سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الايرانية غريس ١ قائلا: ” أميركا حاولت سرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال “الإرهاب الاقتصادي” .

وتابع قائلا : الافراج عن ناقلة النفط الايراني في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الاميركية.

المصدر: مهر