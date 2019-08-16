خطر يهدد وجود الموز في العالم

نوع من أنواع الفطريات القاتلة موجود في كولومبيا والتي تعد سادس ممول للموز في العالم. هذا الفطر يهدد وجود الموز في العالم أجمع، واستطاع الوصول إلى أمريكا اللاتينية، وهي موطن الموز في العالم.

حيث أعلنت وزارة الزراعة الكولومبية قبل عدة أيام عن عثورها على نوع من أنواع الفطريات السامة، والذي يدعى (TR4)، ودعت المزارعين للتخلص من المحصول الخاص بهم في هذه الأماكن، وللأسف فإن المتخصصين قلقين من إمكانية التخلص من هذا النوع من الفطريات.

وتم اكتشاف هذا النوع من الفطريات لأول مرة في عام 1989 في تياوان، ثم في دول أخرى مثل لبنان والهند واستراليا.هذا الفطر ينتقل عبر التربة، ومن السهل أن ينتقل من خلال الجرارات وأحذية العاملين في الأرض، ومن الممكن أن يبقى كامنًا لعدة سنوات حتى يتمكن من الدخول إلى جذور الموز عبر الماء من أجل امتصاص المغذيات الموجودة فيه.

أشار المختصون أنه من الصعب معرفة كم من الوقت كان هذا النوع من الفطريات متواجد، وهذا ما دفع المزارعين إلى التخلص من المحصول واتلافه، وأفادوا أن هذا الوباء من شأنه أن يغير طبيعة الموز التي نعرفها بشكل نهائي!

المصدر: ويب طب