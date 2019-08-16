التلفزيون السوري: أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ معاد وتدميره في سماء #مصياف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2019 - 01:56

التلفزيون السوري: أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ معاد وتدميره في سماء #مصياف

منذ 2 ساعة 16 August، 2019
أخبار موقع المنار

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