“الجبهة الديمقراطية”: على الحكومة اللبنانية التعاطي الجدي مع أزمة عمل الفلسطينيين في لبنان

دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان الى “المشاركة الكثيفة في التحركات الشعبية في المخيمات رفضا لإجراءات وزارة العمل الجائرة بحق العمال الفلسطينيين في الجمعة الخامسة والمتوصلة”، واعتبرت ان “هذه التحركات نجحت في ايصال رسالة اللاجئين الفلسطينيين الى كل من يعنيه الامر على المستويين المحلي والخارجي في تمسكهم بحقهم في العودة ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين الامريكية والاسرائيلية”.

واكدت الجبهة في بيان لها الخميس ان “وحدة التحركات الشعبية وصمودها كفيل بتحقيق اختراقات في جدار المماطلة والتعنت والاصرار على عدم الاعتراف بحق شعبنا في العيش بكرامة”، واشارت الى ان “سياسات الحرمان من حق العمل وغيرها من حقوق لا يمكن ان تمر وستبقى موضع رفض من كل شعبنا الذي خرج بجميع فئاته بعشرات الآلاف في شوارع وازقة المخيمات”، وتابعت ان “نجاح هذه الحركة المؤكد يعتمد على القدرة في زج كل امكانات شعبنا في هذا التحرك المطلبي الذي يعبر عن وجع والم جميع اللاجئين في لبنان”.

ودعت الجبهة “الحكومة اللبنانية والكتل النيابية المختلفة الى التعاطي الجدي مع هذا الازمة التي افتعلها وزير العمل وعلى قاعدة العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين الشقيقين ومصالحهما المباشرة التي تتطلب تنسيق جهودهما في مواجهة تداعيات صفقة ترامب نتن ياهو وبما يحمي حق العودة ويصون الهوية الوطنية للاجئين التي نعتقد ان لبنان حريص على الدفاع عنها”.

المصدر: بريد الموقع