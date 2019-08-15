اليمن: خسائر في صفوف العدوان باستهداف صاروخي لتجمعاتهم في حجة

استهدفت وحدة المدفعية في الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الخميس تجمعات وتعزيزات قوى العدوان السعودي الاميركي شمال شرق مثلث عاهم في محافظة حجة.

وقال مصدر امني يمني ان “الاستهدف في عاهم أدى لمقتل عدد من عناصر العداون واشتعال حريق وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان”.

من جهة ثانية، قال المصدر إن “القوة الصاروخية اليمنية أطلقت صاروخ زلزال1 على معسكر لقوى العدوان السعودي الاميركي غرب حيران بمحافظة حجة”.

في سياق آخر، أفاد المصدر عن “إصابة طفل بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوى العدوان السعودي الاميركي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة”.

المصدر: المسيرة نت