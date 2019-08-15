اليمن: إصابة طفل بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوى العدوان السعودي الاميركي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة(المسيرة نت) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 23:55

اليمن: إصابة طفل بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوى العدوان السعودي الاميركي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة(المسيرة نت)

منذ 57 mins 15 August، 2019
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