الوزير فنيش بجولة للقيمين على الرياضة في معلم مليتا: الرياضة ثقافة وطنية ورسالة محبة

نظمت التعبئة الرياضية المركزية في حزب الله، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، جولة رياضية في “معلم مليتا السياحي”، للمسؤولين والقيمين على الرياضة في لبنان، من لجنة أولمبية ورؤوساء وأمناء سر الاتحادات اللبنانية ومسؤولي الرياضة في الأحزاب.

وشارك في الجولة، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام ونائبيه المهندس هاشم حيدر وجورج زيدان، عضو المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء سهيل خوري وعدد من الزملاء في الإعلام الرياضي.

وجال الضيوف يرافقهم فنيش، في أقسام المعلم، ويواكبهم أدلاء سياحيين، شرحوا بعضا من محطات “انتصار تموز الوطني الكبير”.

وفي ختام الجولة، أقيم حفل تكريمي للمشاركين، استهل بترحيب من مسؤول التعبئة الرياضية المركزية جهاد عطية، الذي أكد أن “الرياضة يجب أن تكون دائما بعيدة عن التجاذبات السياسية، وجامعة في القضايا الوطنية، كالدفاع عن الوطن والمقاومة”.

فنيش

ثم ألقى فنيش كلمة، تناول فيها “أهمية هذا المكان ورمزيته، كونه شاهدا على تضحيات جسام، ودماء ذكية، أدت إلى تحرير الوطن”.

ونوه ب”العائلة الرياضية اللبنانية، التي لبت الدعوة، لتؤكد أن الرياضة ثقافة وطنية ورسالة محبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام