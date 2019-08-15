التلفزيون السوري: سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على ريف جبلة بريف مدينة اللاذقية الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 23:55

التلفزيون السوري: سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على ريف جبلة بريف مدينة اللاذقية الجنوبي

منذ 2 ساعة 15 August، 2019
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