الوزير قماطي ممثلا رئيس الجمهورية في افتتاح بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى: نؤكد تمسكنا بالتعايش السلمي والتنافس الراقي

افتتحت بعد ظهر الخميس بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات، التي ينظمها الاتحاد اللبناني لملكة الألعاب حتى الأحد في 18 آب الجاري، على مضمار مدرسة سيدة الجمهور، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة عشر دول.

وجاء حفل الافتتاح حاشدا، وتقدم الحضور الوزير محمود قماطي ممثلا راعي البطولة، سفراء وقناصل الدول العربية المشاركة في البطولة، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد جورج الهد، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد حسين خشفة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المقدم روك صفير، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، أمين عام اللجنة الأولمبية العميد حسان رستم، رئيس الاتحاد الرياضي العربي المدرسي الدكتور مازن قبيسي، مسؤول هيئة الرياضة والشباب في التيار الوطني الحر المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة، ممثل مكتب الرياضة في القوات اللبنانية فرج عاد، عضو الاتحاد الآسيوي ورئيس اتحاد ألعاب القوى رولان سعادة، والمندوب الاداري المنتدب من اتحاد غرب آسيا أمين صندوق الاتحاد اللبناني وسيم الحولي، مدير اللقاء نائب رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى يحيي مكي، وأعضاء الاتحاد ورؤساء وأعضاء كافة اللجان، رؤساء وأعضاء البعثات المشاركة في البطولة، فاعليات رسمية ورياضية وروحية، عائلة ألعاب القوى اللبنانية،أهالي اللاعبين واللاعبات، وحشد من رجال الصحافة والاعلام من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، اللبنانية والعربية والآسيوية.

سعادة

بداية كلمة ترحيبية من عريف الحفل سليمان مطر، فاستعراض الفرق المشاركة في البطولة فالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة رولان سعادة الذي قال: “إن بطولة غرب أسيا هي محطة أساسية ومناسبة لجمع الاشقاء العرب في لبناننا الحبيب، فبحضوركم الاداري والرياضي تأكيد على دور لبنان الفاعل ضمن الأسرة العربية والآسيوية، وأود أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رعايته الكريمة للبطولة، متمنيا التوفيق لبعثة لبنان في المنافسة على المراكز المتقدمة، على الرغم من الموازنة المتواضعة، كما أود شكر وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الاستاذ محمد فنيش، واللجنة الاولمبية اللبنانية برئاسة الاستاذ جان همام والقوى الامنية، والى سيادة اللواء دحلان الحمد، والى كل من ساهم ويساهم في إنجاح الحدث”.

الحولي

وألقى الحولي كلمة إتحاد غرب آسيا مشيرا الى أن “بطولات غرب آسيا تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الدول، وما أقامة بطولة الناشئين سوى دليل على دعمنا لجيل المستقبل، وإكتشاف المواهب الصاعدة لصقلها على الرغم من الظروف والتحديات الكثيرة التي تواجهنا”.

الحمد

وقال اللواء الحمد في مستهل كلمته “أعرب عن سروري لوجودي بينكم في بطولة جديدة في لبنان، أرض الجمال والتحدي والصمود، متطلعين الى نجاح كل بطل وبطلة الذين يكتبون التاريخ، ونحن فخورون بهم فهم أبطال المستقبل”.

ثم تلت ميساء معوض قسم اللاعبين، والحكم مايا شعيب قسم الحكام، فوصلة دبكة لبنانية نالت إعجاب الحاضرين.

قماطي

حفل إفتتاح البطولة لالكلمة إختتم بكلمة ممثل رئيس الجمهورية الوزير محمود قماطي الذي قال: “نجتمع اليوم لنقدم صورة عن التفاعل الانساني في هذه المنطقة من العالم، مؤكدين تمسكنا بالتعايش السلمي والتعاون والتنافس الحضاري الراقي، الرياضة وألعاب القوى قوة للأبدان وراحة للنفوس وإبعاد الجيل الصاعد عن الانحراف، وهي طريقة ناجحة للتفاعل”، وأعلن قماطي “باسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين”، وسط تصفيق الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام