السفير الإيراني في لندن يؤكد اطلاق سراح ناقلة النفط الايرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 19:25

السفير الإيراني في لندن يؤكد اطلاق سراح ناقلة النفط الايرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق

منذ 2 ساعة 15 August، 2019
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