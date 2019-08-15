دعوة لحضور مهرجان الشعر المقاوم 2019 في ذكرى انتصار 2006

بمشاركات من: العراق، الجزائر، مصر، وفلسطين ، وسورية ، ولبنان
في: الجنوب والجبل وبيروت
أولا: الإفتتاح: وأمسية شعرية: معلم مليتا السياحي
البرنامج:
قرآن كريم
النشيد الوطني اللبناني
كلمة راعي المهرجان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد
كلمة رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح الحاج بلال شحادة
كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء:
• د. عماد الدين طه (سورية)
• أ. قاسم الشمري (العراق)
• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)
• أ. جهاد الحنفي (فلسطين)
• أ. عباس عياد (لبنـــان)
تقديم: الشاعر أ. محمد علوش
الزمان:السبت 17 آب 2019 الساعة: 8:30 مساء
المكان: باحة المقاومة – معلم مليتا السياحي مدة الحفل 75 د.
ثانيا: أمسية بلدة البابلية
البرنامج:
قرآن كريم
النشيد الوطني اللبناني
كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء:
• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)
• أ. حسن حجازي (لبنـــان)
• أ. قاسم الشمري (العراق)
• أ. لطيفة سـلطان (لبنـــان)
• د.عماد الدين طه (سـورية)
تقديم: أ. عماد عواضة
الزمان:الأحد 18 آب 2019 الساعة: 6:00 مساء
المكان: بلدة البابلية – قاعة أهل البيت (ع). مدة االأمسية 75 د.
ثالثا: أمسية برج البراجنة
البرنامج:
قرآن كريم
النشيد الوطني
كلمة نائب رئيس بلدية برج البراجنة الحاج زهير جلول
كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء
• أ. قاسم الشمري (العـراق)
• أ. حنـان فرفـور (لبنـــان)
• أ. جهاد حنفي (فلسطين)
• أ. حسـن المقداد (لبنـــان)
• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)
تقديم: أ. زينب سويد
الزمان:الإثنين 19 آب 2019 الساعة: 5:30 عصراً
المكان:.المركز الصحي الإجتماعي لبلدية برج البراجنة – الرويس – مقابل الرادوف – قاعة المودة – المواقف مؤمنة مدة االأمسية 75 د.
رابعا: أمسية بلدة كيفون
البرنامج:
قرآن كريم
النشيد الوطني اللبناني
كلمة كيفون: إمام البلدة الشيخ حسين الحركة
كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء:
• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)
• أ. أسيل سقلاوي (لبنـــان)
• أ. قاسم الشمري (العراق)
• أ. كميل حمـادة (لبنـــان)
• د. شفيقة وعيل (الجزائر)
تقديم: أ. سيرين داغر
الزمان:الثلاثاء 20 آب 2019 الساعة: 8:30 مساء
المكان: بلدة كيفون – الحديقة العامة. مدة االأمسية 75 د.
المصدر: منتدى ادب المقاومة