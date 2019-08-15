دعوة لحضور مهرجان الشعر المقاوم 2019 في ذكرى انتصار 2006

يتشرف منتدى أدب المقاومة بدعوتكم إلى حضور حفل افتتاح وأمسيات شعرية عربيةبمشاركات من: العراق، الجزائر، مصر، وفلسطين ، وسورية ، ولبنانفي: الجنوب والجبل وبيروت

أولا: الإفتتاح: وأمسية شعرية: معلم مليتا السياحي

البرنامج:

قرآن كريم

النشيد الوطني اللبناني

كلمة راعي المهرجان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد

كلمة رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح الحاج بلال شحادة

كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر

قصائد الشعراء:

• د. عماد الدين طه (سورية)

• أ. قاسم الشمري (العراق)

• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)

• أ. جهاد الحنفي (فلسطين)

• أ. عباس عياد (لبنـــان)

تقديم: الشاعر أ. محمد علوش

الزمان:السبت 17 آب 2019 الساعة: 8:30 مساء

المكان: باحة المقاومة – معلم مليتا السياحي مدة الحفل 75 د.

ثانيا: أمسية بلدة البابلية

البرنامج:

قرآن كريم

النشيد الوطني اللبناني

كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر

قصائد الشعراء:

• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)

• أ. حسن حجازي (لبنـــان)

• أ. قاسم الشمري (العراق)

• أ. لطيفة سـلطان (لبنـــان)

• د.عماد الدين طه (سـورية)

تقديم: أ. عماد عواضة

الزمان:الأحد 18 آب 2019 الساعة: 6:00 مساء

المكان: بلدة البابلية – قاعة أهل البيت (ع). مدة االأمسية 75 د.

ثالثا: أمسية برج البراجنة

البرنامج:

قرآن كريم

النشيد الوطني

كلمة نائب رئيس بلدية برج البراجنة الحاج زهير جلول

كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر

قصائد الشعراء

• أ. قاسم الشمري (العـراق)

• أ. حنـان فرفـور (لبنـــان)

• أ. جهاد حنفي (فلسطين)

• أ. حسـن المقداد (لبنـــان)

• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)

تقديم: أ. زينب سويد

الزمان:الإثنين 19 آب 2019 الساعة: 5:30 عصراً

المكان:.المركز الصحي الإجتماعي لبلدية برج البراجنة – الرويس – مقابل الرادوف – قاعة المودة – المواقف مؤمنة مدة االأمسية 75 د.

رابعا: أمسية بلدة كيفون

البرنامج:

قرآن كريم

النشيد الوطني اللبناني

كلمة كيفون: إمام البلدة الشيخ حسين الحركة

كلمة الجهات الداعية: الشيخ فضل مخدر

قصائد الشعراء:

• أ. ضياء الكيلاني (مصـــر)

• أ. أسيل سقلاوي (لبنـــان)

• أ. قاسم الشمري (العراق)

• أ. كميل حمـادة (لبنـــان)

• د. شفيقة وعيل (الجزائر)

تقديم: أ. سيرين داغر

الزمان:الثلاثاء 20 آب 2019 الساعة: 8:30 مساء

المكان: بلدة كيفون – الحديقة العامة. مدة االأمسية 75 د.