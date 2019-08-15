العدو الاسرائيلي يعتقل أمين سر حركة “فتح” بالعيسوية

اعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة العدو الاسرائيلي الخميس أمين سر حركة “فتح” بالعيسوية ياسر درويش.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اعتقلت درويش أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر الخميس”.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن درويش قبل عدة أيام وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان درويش اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.

المصدر: فلسطين اليوم