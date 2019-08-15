مصدر عسكري: مصرع وجرح أعداد من المرتزقة بعبوة ناسفة واغتنام أسلحة خلال العملية الهجومية في صبرين بالجوف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 16:54

مصدر عسكري: مصرع وجرح أعداد من المرتزقة بعبوة ناسفة واغتنام أسلحة خلال العملية الهجومية في صبرين بالجوف

منذ 55 mins 15 August، 2019
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