الجوف: عملية هجومية واسعة للجيش واللجان على مواقع مرتزقة العدوان في جبل صبرين بمديرية خب والشعف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 16:54

الجوف: عملية هجومية واسعة للجيش واللجان على مواقع مرتزقة العدوان في جبل صبرين بمديرية خب والشعف

منذ 56 mins 15 August، 2019
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