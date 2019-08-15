عبد المهدي يوجه بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار مخازن العتاد بمعسكر الصقر

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي, الخميس، باستكمال التحقيقات بانفجار مخازن العتاد جنوب بغداد خلال مدة اقصاها سبعة أيام.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن ” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني يوم الأربعاء 14 اب ووجه باجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه”، مؤكدا” استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري الى خارج المدن على ان تصدر الاوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري وفق السياقات الاصولية “.

واضاف البيان ان “عبد المهدي اكد ان اي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، والغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية (( الاستطلاع ، الاستطلاع المسلح ، الطائرات المقاتلة ، الطائرات المروحية ، الطائرات المسيرة بكل أنواعها )) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية . وحصر الموافقات بأن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا “.

.وتابع البيان ” ان رئيس الوزراء شدد على جميع الجهات بالالتزام التام بهذا التوجيه واي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري”, واشار البيان ان “عبد المهدي وجه بتعويض المواطنين عن الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي