انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود بجيزان (مصدر عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 16:54

انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود بجيزان (مصدر عسكري يمني)

منذ 2 ساعة 15 August، 2019
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