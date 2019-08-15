استشهاد طفلة يمنية بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدوان على منطقة الجاح في الحديدة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 16:53

استشهاد طفلة يمنية بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدوان على منطقة الجاح في الحديدة (وسائل اعلام يمنية)

منذ 2 ساعة 15 August، 2019
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