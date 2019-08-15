الرئيس بري في ذكرى انتصار تموز: اللبنانيون مدعوون الى التمسك بالجيش والشعب والمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 14:09

الرئيس بري في ذكرى انتصار تموز: اللبنانيون مدعوون الى التمسك بالجيش والشعب والمقاومة

منذ 37 mins 15 August، 2019
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