زاخاروفا تصف خطط واشنطن الانسحاب من منظمة التجارة العالمية بـ “غير المسؤولة”

رأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية غير مسؤول.

وقالت زاخاروفا، متحدثًة في منتدى الشباب الدولي “أوراسيا العالمية” في أورينبورغ “لقد استغرق الأمر عقودًا حتى تقوم البلدان بمواءمة اقتصاداتها في نظام منظمة التجارة العالمية وفجأة تقول دولة كبرى” لكننا لا نستبعد، أننا سنخرج من هناك” ، هذا كيف؟ كلمة “الاقتصاد ” هي ليست مجرد أرقام، أو نسب مئوية، إنها حياة الناس … هي مصائر أشخاص محددين، وشركات محددة توفر فرص عمل، كيف يمكن هكذا بدون مسؤولية كما هو الحال بالنسبة للحسابات، هذه حتى ليست حسابات، بل عصي بدائية، تقرر مصير العالم؟ هذا غير ممكن”.

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه قبل التحدث عن شيء ما جديد، ينبغي التفكير في عدم تدمير القديم.

يذكر أنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق، بانسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة قائلا ” سنغادر إذا لزم الأمر” .

وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أسست “لإفادة الجميع، ما عدانا” قائلا “أكثر دول العالم ثراء تدعي أنها بلدان نامية، للالتفاف على قواعد منظمة التجارة العالمية وكسب معاملة تفضيلية”.

المصدر: سبوتنيك