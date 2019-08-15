سلطات جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة وثلاثة من أفراد الطاقم

قامت سلطات جبل طارق اليوم الخميس، بالإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة منذ شهر تموز/يوليو “غريس 1” وثلاثة من أفراد الطاقم، وفقا لصحيفة جبل طارق “كرونيكل”.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق، خلال 48 ساعة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المصادر إنه “في أعقاب الجهود القانونية والدبلوماسية، سيتم الإفراج عن ناقلة النفط غريس 1 التي احتجزتها القوات البريطانية بشكل غير قانوني في مضيق جبل طارق خلال الـ48 ساعة القادمة”.

المصدر: سبوتنيك