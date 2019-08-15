الخارجية الصينية: واشنطن تآمرت مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة جنائية معادية للصين في هونغ كونغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 11:06

الخارجية الصينية: واشنطن تآمرت مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة جنائية معادية للصين في هونغ كونغ (سبوتنيك)

منذ 13 mins 15 August، 2019
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