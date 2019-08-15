قرية لم يولد فيها أي ذكر منذ 9 سنوات

أثناء مسابقة لرجال الإطفاء المبتدئين وصغار السنّ، كان كل المشاركين من الفتيات. وكانت المرة الأولى التي ينتبه فيها أبناء بلدة Miejsce Odrzanskie البولندية الصغيرة إلى أن عدد الأطفال الذكور في قريتهم معدوم. بعد هذه المسابقة، وعند المراجعة كشفت الإحصاءات أن آخر طفل ذكر ولد في هذه البلدة الواقعة على الحدود البولندية ــ التشيكية قبل 9 سنوات.

انعدام المواليد الذكور دفع رئيس البلدية إلى عرض جائزة مالية للعائلة التي تنجب أول ولد، وهو ما جعل وسائل الإعلام العالمية تتجه إلى تلك البلدة لدراسة ظاهرة ولادة الفتيات فقط، وفق ما ذكر موقع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وقال رايموند فريشكو، عمدة بلدية سيسيك التي تقع في نطاقها القرية للصحيفة: “لقد عبّر بعض العلماء عن اهتمامهم بدراسة الأسباب العلمية لولادة الفتيات فقط هنا… كما يتصل بي أطباء من جميع أنحاء البلاد لإعطائنا نصائح حول كيفية الحمل بذكور، أضاف: ” وسائل الإعلام تتحدّث عن القرية بشكل كبير لدرجة أنني كنت أفكر في تسمية شارع باسم أول ذكر يولد… والأكيد أنه سيحصل على مكافأة لطيفة، كما سنزرع شجرة باسمه”.

وبحسب “نيويورك تايمز” أيضاً فإن هذه القرية كغيرها من القرى البولندي شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد السكان بعد الحرب العالمية الثانية، فانخفض عدد سكان Miejsce Odrzanskie من 1200 وقتها إلى 272 اليوم.

المصدر: العربي الجديد