هاشم: دماء الطفل معتوق ستبقى شاهدة على اجرام العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2019 - 11:07

هاشم: دماء الطفل معتوق ستبقى شاهدة على اجرام العدو الإسرائيلي

منذ 55 mins 15 August، 2019
النائب قاسم هاشم
لبنان

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح ان “دماء الطفل علي معتوق شهيد الطفولة والبراءة، ستبقى شاهدة على اجرام وحقد العدو الإسرائيلي، الذي لم يوفر بعدوانيته شيخا او فتى او طفلا، وهذا العدوان مستمر على مساحة واسعة من ارض الجنوب، من خلال القنابل العنقودية التي ما زالت تشكل احد أوجه الاحتلال، والتي تستدعي تحرك المعنيين على المستوى الرسمي للتحرك تجاه الجهات الدولية المسؤولة، لتتحمل مسسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لحماية الأطفال من همجية الإسرائيلي، الذي لم ولن يتوانى عن همجيته وعدوانيته، استنادا الى دعم واحتضان المجتمع الدولي ومنظماته، بعيدا عن كل المواثيق والقيم الأخلاقية”.

اضاف: “استهداف الطفولة يضع منظمات حقوق الأطفال على خط المواجهة لوضع حد لهذه الأنواع من الأسلحة القاتلة للبراءة والإنسانية، فهل بقي في هذا العالم شيء من ضمير انساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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