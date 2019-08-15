الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة في المناطق الداخلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام