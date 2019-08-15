أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 15-08-2019

النهار

• تتوقّع أوساط اقتصاديّة أن تحدّ القرارات الماليّة التي صدرت عن اجتماع القصر الجمهوري من آثار تقرير التصنيف المالي للبنان إذا جاء سلبيّاً.

• يعتزم محامون ورجال قانون التحرّك للمطالبة بإقرار مشروع استقلاليّة القضاء النائم في أدراج مجلس النوّاب منذ زمن طويل.

• سمع مسؤول كنسي يقول إن من حقّ أي لبناني التنقّل في أي منطقة ولكن بلباقة كما تلزم اللباقات حسن الجيرة بين الجار والجار.

الأخبار

• أخلت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أمس، سبيل عنصرين في شرطة بلدية ذوق مصبح كانا موقوفين بشبهة فرض خوّات على العمّال الأجانب القاطنين في البلدة، فيما أبقت على رئيس الشرطة وعنصر آخر قيد التوقيف. وكانت دورية من استخبارات الجيش في صربا قد أوقفت، الخميس الفائت، ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية بشبهة تقاضيهم أموالاً من العمال السوريين والإثيوبيين والهنود والبنغلادشيين وغيرهم لقاء «خدمات الحراسة وجمع النفايات». وبعد انتهائها من التحقيق معهم، سلّمت استخبارات الجيش الموقوفين إلى فصيلة ذوق مصبح التي أحالتهم بدورها إلى فرع المعلومات للتوسّع في التحقيق. وعليه، ونتيجة تحقيقات الفرع، تم توقيف رئيس الشرطة.

اللواء

• كشفت إحدى المناقشات في لجنة انعقدت لمعالجة قضية مالية ناشئة عن ضعف وهشاشة التكوين القانوني للنواب الأعضاء!

• تنشغل قيادات حزبية بترشيح محتمل، خلافاً لما كان يحصل في مراحل سابقة..

• يخشى مسؤول كبير من اشتراطات دولية مقابل المساعدة على الخروج من الأوضاع المالية المحرجة والصعبة؟

البناء

• تساءلت مصادر وزارية عما إذا كان وزير العمل قبل اتخاذ قراره الخاص بالعمالة الفلسطينية على علم بترتيبات تقضي بتوجيه التظاهرات الاحتجاجية نحو السفارتين الأسترالية والكندية في ظلّ قرار من حكومتي البلدين بالاستعداد لاستضافة مئة ألف لاجئ فلسطيني من لبنان، ضمن إطار مساهمتهما لإنجاح صفقة القرن، وقالت المصادر إنّ هذا الأمر كان في خلفية الإسراع في الضغط لتجميد قرار الوزير…

• قالت مصادر خليجية إنّ الغضب السعودي الإماراتي من زيارة قيادة أنصار الله إلى طهران ولقائهم بالإمام الخامنئي ليس عائداً أبداً إلى مبدأ الزيارة واللقاء، فهذا طبيعي ومتوقع وليس فيه جديد، لكن الغضب عائد بحسب المصادر إلى الخيبة التي أصابت الرياض وأبو ظبي تجاه الرفض الحازم لمشروع تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم، والذي كان الرهان الخليجي بأن يرضي إيران وأنصار الله، خصوصاً بعد البدء بإجراءات إزاحة منصور هادي لحساب الحراك الجنوبي…

المصدر: صحف