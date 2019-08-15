أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 15-08-2019

النهار

الحريري أمام استعدادات واشنطن لتوسيع العقوبات

حزب الله يتحضر لمواجهة اجراءات واشنطن… هل يعود لبنان ساحة كباش أميركي – إيراني؟

الأخبار

مناقصة محطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوفّر مليارَي دولار

أزمة نفايات الشمال تشعل «حرباً مناطقية»

اللواء

محادثات «صعبة» للحريري مع هيل ورئيس البنك الدولي حول العقوبات والتهديدات

رفض شمالي تحويل جبل تربل إلى مطمر.. وطعنان «قضائي» و«عسكري» بالموازنة

البناء

الجيش السوري يقترب من إحكام الحصار على مورك واللطامنة… وبدء التفاوض على الانسحاب

اختناق النفايات ينتقل من خلدة إلى تربل… والحلول تصطدم بالتحريض الطائفي

عودة الاهتمام الأميركي بملف الترسيم… ونصرالله لخطاب النصر غداً

المصدر: صحف