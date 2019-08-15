واشنطن: لتحافظ الصين على الحكم الذاتي الواسع لهونغ كونغ

دعت وزارة الخارجية الأمريكية “الصين إلى الحفاظ على الحكم الذاتي الواسع لهونغ كونغ”.

وجددت الخارجية الأمريكية في بيان لها الأربعاء “دعوة واشنطن لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال العنف”، وأكدت أنه “من المهم أن تحترم حكومة هونغ كونغ حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء التقارير عن تحرك المليشيات الصينية على حدود هونغ كونغ”، ودعا “الصين إلى الالتزام بتعهداتها في ما يخص الحكم الذاتي للمدينة”، وتابع “ندين العنف وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس”.

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، عقب تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونغرس على التطورات في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات على قانون يسمح بتسليم متهمين إلى محاكم صينية خارج المدينة لمحاكمتهم.

المصدر: روسيا اليوم