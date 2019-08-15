المكسيك احتجزت أكثر من 45 ألف مهاجر في الشهرين الماضيين

أعلنت المكسيك الأربعاء أنها احتجزت أكثر من 45 ألف مهاجر في الشهرين الماضيين.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إن “بلاده قد احتجزت 46616 مهاجرا خلال الفترة الممتدة من 8 حزيران/يونيو إلى 11 آب/أغسطس، بعدما نشرت 21 ألف عنصر من الحرس الوطني لتعزيز الأمن على حدودها الشمالية والجنوبية”.

واضاف إيبرارد ان “الحكومة تسعى لحماية المهاجرين الذين يسافرون في ظروف غير آمنة”، وتابع أن “المكسيك وافقت على تمويل مشاريع لخلق 20 ألف فرصة عمل في السالفادور و13 ألفا في هندوراس، في إطار جهود مكافحة الفقر والتصدي لأعمال العنف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية