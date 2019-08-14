مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يبحث عن “مواطن مصري خطير”

يبحث مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI عن مواطن مصري يدعى، محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، ويقيم في البرازيل، بسبب اتهامه بأنه عضو في تنظيم “القاعدة”.

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يبحث عن المواطن المصري المطلوب.

وبحسب ما نقله موقع “نيويورك تايمز” عن مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن المواطن المصري قام بالمشاركة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها، مشيرا إلى أنه يعتبر من أخطر المطلوبين لدى المكتب.

وأضاف المكتب على موقعه الرسمي أنه يسعى “لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها”.

وذكر مكتب التحقيقات أن المطلوب كان “يقدم دعما ماديا” منذ عام 2013 تقريبا لتنظيم “القاعدة” المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، وذكر أنه ولد في مصر عام 1977، ويعيش حاليا في البرازيل، ويبلغ من العمر 42 عاما وبأنه ولد في محافظة الغربية.

وطلب “FBI” من السلطات البرازيلية العمل على اعتقاله وتسليمه، مع الأخذ بعين الاعتبار “أنه خطر، وقد يكون مسلحا”، وردت وزارة العدل البرازيلية على الطلب والخارجية أيضا، بأنه “دخل للبلاد في عام 2018، ويقيم فيها بصورة شرعية، وأن الحكومة البرازيلية منفتحة على التعاون مع السلطات الأمريكية بشأنه، طبقا للقوانين البرازيلية، وستتابع وضعه”.

المصدر: وكالات