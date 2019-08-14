والد جندي اسرائيلي محتجز لدى المقاومة الفلسطينية يهاجم نتنياهو

انتقد والد الجندي الاسرائيلي هدار غولدين الذي تحتجزه المقاومة الفلسطينية “سيمحا غولدين”، رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالتخلي عن الجنود الصهاينة في ساحة المعركة.

وقال غولدين “قتل ابني هدار من لواء جفعاتي منذ 5 سنوات من قبل حماس، لم أكن أتخيل أنني سأكون أبا لجندي أسير، لكنني سأواصل هذا الجهد مع عائلتي لاستعادة ابني”، وأضاف “نحن في عائلة غولدين نقوم بالاحتجاجات لاستعادة ابننا، وكل ذلك بسبب الخوف الذي تغلغل عميقا بين صانعي السياسة الاسرائيلية بعد 40 عاما من التعامل مع عمليات الاختطاف”.

وتابع غولدين “أسر الجنود ليس مصيرا، يمكن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين دون إطلاق سراح منفذي عمليات، نحن بحاجة إلى تغيير المعادلة التي تأسر بها حماس الجنود”.

المصدر: فلسطين البوم