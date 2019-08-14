روسيا لا ترى بديلا عن الحل السياسي للأزمة بين الهند وباكستان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، على ضرورة تخفيف التوتر القائم بين باكستان والهند وعدم وجود بديل لحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “جرت خلال المحادثة مناقشة الوضع في جنوب آسيا، وسط تدهور العلاقات بين باكستان والهند بعد القرار الذي اتخذته نيودلهي لتغيير الوضع القانوني لجامو وكشمير​”​​.

وأضاف البيان، “يؤكد الجانب الروسي على ضرورة تخفيف التوتر، وعلى عدم وجود بديل لحل الخلافات بين باكستان والهند سوى الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وكانت الهند قررت، في 5 أغسطس الجاري، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى أنها قررت وضع قيود على التنقل والتجمع، وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

وردا على القرار هذا طردت باكستان السفير الهندي لديها وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

المصدر: وكالات