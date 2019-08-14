رويترز: تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا قاعدة عسكرية جنوب الصومال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 14 2019 - 15:00

رويترز: تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا قاعدة عسكرية جنوب الصومال

منذ 6 mins 14 August، 2019
5d53e24995a5970a6b8b4580
أخبار دولية - الصومال

استهدف اليوم تفجيران بسيارتين مفخختين قاعدة عسكرية في منطقة شابيل السفلى جنوب الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأعلنت “حركة الشباب” الصومالية مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع الهجومان في منطقة زراعية بناحية أوديغلي بشابيل السفلى (70 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشو).

وأفاد شاهد عيان لوكالة “رويترز” بأن السكان المحليين “سمعوا صوت انفجارين ضخمين وطلقات نارية باتجاه قاعدة عسكرية صومالية”، مضيفا “رأيت العديد من الجنود وهم يفرون من القاعدة العسكرية، ولكن لا يمكنني تحديد عدد القتلى”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة