ردا على تصريحات ترامب حول هونغ كونغ: بكين تدعو واشنطن إلى عدم “حشر انفها”

دعت وزارة الخارجية الصينية واشنطن عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حشد بكين الجيش نحو الحدود مع هونغ كونغ إلى عدم التدخل بشؤون المنطقة.

وقال مصدر في الخارجية الصينية لوكالة “سبوتنيك”: ” لقد أعربنا مراراً وتكراراً عن موقفنا من هذه القضية، هونغ كونغ تعود إلى السياسة الداخلية للصين حصراً. مرة أخرى نحث الجانب الأمريكي على التوقف عن حشر أنفه في هونغ كونغ”.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد كتب في وقت سابق على التويتر، أن السلطات الصينية تحشد القوات إلى الحدود مع هونغ كونغ، قائلاً أن “يجب أن يحافظ الجميع على الهدوء والأمان”.

التأكيدات الصينية جاءت بعد اشتباكات عنيفة بين محتجين يرتدون ملابس سوداء وشرطة مكافحة الشغب في مطار هونغ كونغ الدولي الذي ألغى مئات الرحلات لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: سبوتنيك