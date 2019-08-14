14 آب 2006: عودة الشعب المنتصر (صوَر) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 15:01
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الشيخ روحاني: إيران قادرة على حفظ أمن واستقرار مياه الخليج بمساندة جيرانها من دون الحاجة إلى قوات أجنبية
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: أعلنا استعدادنا للتفاوض مع كل دولة من دول المنطقة بشأن ضمان أمن الخليج
قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على "إسرائيل" وحده
الجيش السوري يتابع تقدمه باتجاه حاجز السلام الواقع على مداخل خان شيخون الغربية بريف إدلب الجنوبي
اليمن: قوى العدوان السعودي الأميركي تقصف بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة في الحديدة
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: حصار الدريهمي يبقى عنواناً لفشل السلام ودليلاً على عدم وجود نوايا حسنة
محمد علي الحوثي للأمم المتحدة: إذا كنتم عاجزين عن إيصال الغذاء والدواء فأعلنوا ذلك للعالم
مقتل 7 أشخاص وتشرد الآلاف جراء الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات جنوب السودان
وزير المال البريطاني السابق فيليب هاموند يحذر من أن بريكست من دون اتفاق سيشكل خيانة للبريطانيين
عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار هونغ كونغ بعد الفوضى التي تسبب بها المتظاهرون
بكين تدين بأكبر درجات الحزم "الأفعال شبه الإرهابية" ضد الصينيين في مطار هونغ كونغ
البحرية الأميركية: الصين رفضت السماح لسفينتين حربيتين أميركيتين بزيارة موانىء هونغ كونغ
22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة الرئيس دونالد ترامب في قطاع الفحم
وسائل إعلام أميركية: فيسبوك وظف مئات المتعاقدين للاستماع إلى مقتطفات من محادثات صوتية لمستخدميه ونسخها
وزير الخارجية الروسي يشدّد خلال حديث مع نظيره الباكستاني على ضرورة خفض التوتر مع الهند
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو يتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة النارية إذا أعيد انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
14 آب 2006: عودة الشعب المنتصر (صوَر)
منذ 1 ساعة
14 August، 2019
لبنان
المصدر:
موقع التواصل الاجتماعي
نصر تموز
نصر وكرامة
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