الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي ويبسط سيطرته على تل عاس جنوب شرق قرية كفر عين بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 10:44

الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي ويبسط سيطرته على تل عاس جنوب شرق قرية كفر عين بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة

منذ 17 mins 14 August، 2019
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