الأمن العام: توقيف 15 مطلوبا لارتكابهم أفعالا جرمية خلال أسبوع

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/07/2019 لغاية 07/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .
– ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .
– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .
– شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.
– شخص واحد بجرم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام