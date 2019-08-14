الأمن العام: توقيف 15 مطلوبا لارتكابهم أفعالا جرمية خلال أسبوع

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/07/2019 لغاية 07/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .

– شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام