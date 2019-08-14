الأمن العام: توقيف 15 مطلوبا لارتكابهم أفعالا جرمية خلال أسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 10:44

الأمن العام: توقيف 15 مطلوبا لارتكابهم أفعالا جرمية خلال أسبوع

منذ 55 mins 14 August، 2019
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام  في بيان ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/07/2019 لغاية 07/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

–   تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

–   ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

–   شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .

–   شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

–   شخص واحد بجرم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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