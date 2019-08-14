التحكم المروري: سقوط قتيل و35 جريحاً في 23 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 10:45

التحكم المروري: سقوط قتيل و35 جريحاً في 23 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 14 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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