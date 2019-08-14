قطع طريق في الضنية احتجاجا على إعادة العمل بمطمر تربل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 00:10

قطع طريق في الضنية احتجاجا على إعادة العمل بمطمر تربل

منذ 30 mins 13 August، 2019
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